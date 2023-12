Messina, vittoria col brivido contro l’ultima in classifica: Monterosi sconfitto 2-0

StrettoWeb

Si è concluso poco fa l’anticipo di Serie C del girone C tra Monterosi e Acr Messina. Nella sfida del Gaetano Bonolis di Teramo, si sono affrontate due squadre che si trovano nei bassifondi della classifica. I padroni di casa sono all’ultimo posto del girone con 9 punti, mentre il Messina era reduce da cinque sconfitte consecutive.

La vittoria per 2-0 da parte dell’Acr fa respirare la squadra di Modica e la fa momentaneamente uscire dalle zone calde della classifica. Di certo, oggi, non sono mancati i brividi per il Messina: in primis i due rigori sbagliati dai padroni che potevano cambiare la partita e le due traverse.

Monterosi – Acr Messina 0-2, il tabellino

Monterosi: Mastrantonio D. (Portiere), Bittante L., Cinaglia D. (dal 2′ st Frediani M.), Di Renzo A., Fantacci T. (dal 29′ st Costantino R.), Mbende E., Parlati S., Silipo A., Sini S., Vano M. (dal 2′ st Ekuban J.), Verde F. (dal 30′ st Tolomello F.). A disposizione: Costantino R., Di Francesco D., Ekuban J., Frediani M., Palazzino F., Perrotta F., Rigon A. (Portiere), Tolomello F.

Acr Messina: Fumagalli E. (Portiere), Emmausso M., Firenze M., Frisenna G., Manetta M., Ortisi P., Pacciardi F., Plescia V., Polito V., Ragusa A. (dal 34′ st Ferrara M.), Scafetta F. (dal 33′ st Salvo G.). A disposizione: Cavallo C., Di Bella A. (Portiere), Ferrara M., Luciani P., Salvo G., Tropea L., Zammit A., Zunno M.

Marcatori: al 36′ pt Pacciardi F. (Acr Messina) , al 25′ st Emmausso M. (Acr Messina) .

Classifica Serie C

Juve Stabia 32 Avellino 26 Picerno 26 Benevento 26 Latina 25 Casertana 24 Taranto 23 Crotone 22 Foggia 21 Audace Cerignola 20 Giugliano 19 Catania 18 Monopoli 18 Potenza 18 Messina 14 Sorrento 13 Turris 13 Virtus Francavilla 12 Brindisi 10 Monterosi Tuscia 9