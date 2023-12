Messina, ultimo appuntamento con il campionato Sprint SWS 2023 di Kart | INFO

StrettoWeb

Atteso appuntamento conclusivo della stagione per il Campionato Sprint SWS 2023. Domani (sabato 2 dicembre) si corre al Kartodromo di Messina l’ultima spettacolare doppia prova della specialità che ha già visto Pietro Grima, con un turno d’anticipo, laurearsi matematicamente campione per la quarta volta in carriera. Sono 34 i piloti, suddivisi tra le varie categorie (F1, F2, F3), iscritti all’evento organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Ritrovo dei partecipanti fissato alle 14.30, poi prenderanno ufficialmente inizio le operazioni con il briefing e il sorteggio dei kart.

Secondo il consolidato format spazio a Gara1 e Gara2 Sprint, da 36 giri ciascuna (più una sosta obbligatoria per cambio kart), precedute dalle qualifiche di 8’ per determinare la griglia di partenza, in base alle posizioni e alle categorie d’appartenenza. La pit resterà aperta per 10’, a cominciare dal quinto giro. Le eventuali penalità verranno comminate dalla direzione gara, in base alle segnalazioni dei giudici, avvalendosi anche dell’utilizzo del Var per esaminare, tramite le riprese video, tutte le fasi in pista. Al termine saliranno sul podio per le premiazioni i primi tre classificati per F1, F2 e F3, oltre al conduttore che avrà centrato il “best lap” assoluto della manifestazione e la pole position e verranno proclamati i campioni di ciascuna categoria. Per effetto del sistema di punteggio SWS l’attribuzione verrà calcolata in questo caso al 120%.

Alle spalle del campione Pietro Grima, primo con 11639 punti, ci sono nella F1 Valentino Fusco (10618) e Lorenzo Tappa (9628), poi Sara La Fauci (9614), Antonio Minutoli (9494), Davide Romano (9472), Davide Campione (8940), Mario Barbaro (8709), Fabrizio Anello (8691) e Rocco Villa (7091). Nella F2 comanda Riccardo Irrera a 11553, su Federico Scimone (10775) e Davide Ruggeri (10653). Nella F3 Alessandro Maggio davanti a tutti a quota 11779, dietro Riccardo Bartolotta (11270), Alice Di Bella (10445) e Alessia Cesareo (10274). (Messina, 1 dicembre 2023).