Messina: che caos, traffico congestionato a causa del New Mobility

StrettoWeb

Traffico congestionato a Messina a causa del New Mobility: la chiusura di una parte del viale San Martino ha creato file assurde di auto con cittadini imbufaliti. Numerose le iniziative per la kermesse, come l’allestimento di un’esposizione di mezzi elettrici lungo l’isola pedonale compresa tra il viale San Martino e piazza Cairoli. I visitatori possono ammirare e provare auto, moto, bici, scooter e monopattini elettrici, scoprendo tutti gli indiscussi vantaggi della mobilità del futuro.

Domani, invece, è in programma la Sfida dello Stretto che consiste in una singolare gara di triathlon con vetture smart e-cup da competizione full electric, e-Bike e monopattini elettrici forniti dalla polizia municipale di Messina. I sindaci Basile e Caminiti, l’inviato Jimmy Ghione, l’attrice Sannino, la campionessa olimpica Silvia Bosurgi e il presidente di FNM S.p.A. e ASSTRA Andrea Gibelli, nelle vesti di piloti, saranno impegnati nella competizione che si terrà nel circuito cittadino allestito per l’occasione sul viale San Martino, e si alterneranno alla guida di auto full-EV (smart e-cup), e-bike e monopattini.