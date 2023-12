Messina senz’acqua, domani a Palazzo Zanca la presentazione del piano organizzativo

StrettoWeb

In vista del secondo step previsto per il 15 dicembre (salvo avverse condizioni meteo), necessario per consentire gli interventi nell’ambito del progetto per la “mitigazione delle vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo”, domani, mercoledì 13, alle ore 9, Comune e AMAM incontreranno la stampa nella sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca a Messina.