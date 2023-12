Messina, che spettacolo! Scenario incantevole tra Alberi di Natale, mercatini e luminarie | FOTO

StrettoWeb

Messina, che spettacolo! Mentre a Reggio Calabria l’organizzazione del Natale si è trasformata in una farsa con poche illuminazioni, l’Albero di Piazza Duomo costruito poche ore prima dell’inaugurazione, non esiste un cartellone degli eventi, per non parlare della questione delle casette, dall’altra parte dello Stretto con l’accensione dell’Albero allestito nell’atrio di palazzo Zanca sono partite le iniziative natalizie.

Quest’anno, sono oltre 50 gli alberi collocati dall’Amministrazione Comunale nel centro città (Piazza del Popolo, Piazza Cairoli, Piazza Unione Europea, nei pressi del Teatro Vittorio Emanuele) e nei villaggi, con il supporto della Società Partecipata MessinaServizi Bene Comune. Tra le novità del Natale di quest’anno, le Vie Cicerone, Laudamo e Malvagna, adornate da particolari luminarie che riportano frasi di artisti e personaggi storici con cui viene ricordata Messina. Altre luminarie si possono ammirare in via dei Mille, Corso Cavour e soprattutto dal Viale San Martino incrocio Santa Cecilia fino a Villa Dante.

Per non parlare della bellezza dei mercatini tra Piazza Cairoli e Teatro Vittorio Emanuele e oltre 200 iniziative. Tra gli eventi spiccano i Pooh, la band storica che ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo, che si esibiranno a Piazza Duomo il prossimo 28 dicembre. Gli altri live di punta saranno il 21 dicembre l’artista Dolcenera ed il 23 dicembre il dj set di Gabry Ponte, artista noto ai più giovani e non solo.

“In questo periodo di festività, Messina si veste di un’atmosfera unica.

Le strade, le piazze, i mercatini creano una situazione suggestiva e da sindaco non posso che avere il cuore pieno di gioia nel vedere la magia della nostra Messina. Che il periodo più magico dell’anno abbia inizio“, è quanto affermava giorni fa il primo cittadino Federico Basile.