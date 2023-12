Messina, rigettati i ricorsi dell’Azienda Ospedaliera Papardo contro il personale infermieristico

StrettoWeb

La Corte di Appello di Messina ha rigettato i ricorsi presentati dall’Azienda Ospedaliera Papardo contro le numerose Sentenze riguardo il personale infermieristico, costretto a svolgere funzioni ritenute demanzionanti. Adesso c’è una sentenza che statuisce come il personale infermieristico non possa svolgere manzioni proprie degli OSS.

“Queste straordinarie sentenze – si legge in una nota stampa a firma del segretario generale Livio Andronico e del segretario organizzativo Maurizio Celona – oltre a valorizzare sempre di più la professionalità dell’Infermiere, condanna ancora una volta l’azienda Ospedaliera Papardo, a risarcire il personale infermieristico ricorrente, per il danno alla professione per anni subito. Questa è una vittoria storica, che rende giustizia al personale Infermieristico, che per tantissimo tempo è stato costretto a causa di mancanza in organico del personale OSS, a svolgere attività tecnico alberghiere, riconosciute demansionanti anche dalla Corte D’appello di Messina. La Uil-Fpl, a seguito di tale sentenza, invita il personale Infermieristico di tutte le aziende sanitarie di Messina, che ad oggi, non hanno mai presentato ricorso, ad avvalersi della Uil-Fpl, attraverso i rappresentanti sindacali aziendali, per avviare le procedure giudiziarie assistiti gratuitamente dall’avv. Oreste Puglisi, legale della UILFPL di Messina”.