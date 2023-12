Messina, prosegue il cartellone degli eventi natalizi con gli ultimi appuntamenti del 2023

StrettoWeb

Gli eventi promossi dall’Amministrazione Comunale di Messina, attraverso l’attuazione del progetto ME I.3.1.c “SOSTEGNO PMI CARD” e dal Bando Periferie, allestiti in città e nei villaggi. Tra i principali appuntamenti, quello del 31 dicembre in Piazza Duomo, a partire dalle ore 22 per brindare e salutare il nuovo anno con la band di Rockin‘ Swing “The Good Fellas”, accompagnati da Dj Set di Radio Italia e Dj Paoletta.

Si prosegue poi il 3 gennaio 2024, dalle ore 17 alle 18, con il live show di Lucilla a Villa Dante a cura della Messina Social City; il 4 gennaio dalle ore 21.30, lo spettacolo “Teatro Del Fuoco – One Show” a Piazza Duomo; il 6 gennaio a partire dalle ore 18, la tradizionale festa “U Pagghiaru” presso la Parrocchia S. Maria delle Grazie a Bordonaro; e sempre il 6 gennaio dalle ore 20 “Exsultate, Jubilate” nella Basilica Cattedrale.

Per gli eventi che si terranno nel centro città da sabato 30 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024 il calendario prevede:

30 dicembre dalle ore 11.30 “Le avventure di Pinocchio” a Villa Sabin a cura di Messina Social City;

30 dicembre dalle ore 16.00 spettacolo teatrale “Il Grande Gigante Gentile” presso la Parrocchia di Santa Maria di Gesù – Provinciale;

30 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 “Gospel and Jazz Family Choir” al Palacultura a cura di Messina Social City;

30 dicembre dalle ore 18.30​ “Magia di Natale per le vie del centro” lungo il viale S. Martino;

3 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 spettacolo di animazione e intrattenimento per bambini a la Villa Dante a cura di Messina Social City;

3 gennaio dalle ore 19.00 “Nasciu Gesù Bamminu” nella chiesa di San Giuliano – via Garibaldi;

4 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 11.00 “Acrodanza” laboratorio di acrobatica e danza per bambini dai 6 anni, a Villa Mazzini a cura di Messina Social City;

4 gennaio dalle 11.30 alle ore 12.00 spettacolo di circo acrobatico “Lumie di Sicilia” sempre a Villa Mazzini e a cura di Messina Social City;

4 gennaio dalle ore 19.00 musica jazz “Night Bird” presso il Palacultura;

5 gennaio dalle ore 11.30 alle ore 12.30 spettacolo per burattini e narratore “Raperonzolo” alla Pineta di Montepiselli a cura di Messina Social City;

5 gennaio dalle ore 17.30 Mister Alex – Fire Show sul viale S. Martino;

5 gennaio dalle ore 19.00 “Il Natale dei sentimenti” nella chiesa Santa Maria della Consolazione a Gazzi;

5 gennaio dalle ore 20.30 “Francesca Ariosto la voce…il pianoforte” al Teatro Annibale di Francia;

6 gennaio dalle ore 9.00 Musicisti sul bus ATM con tappe a Villa Dante, Provinciale, Piazza Cairoli, Piazza Duomo, Piazza Antonello, Piazza XX Settembre, Cristo Re, Piazza Castronovo;

6 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 11.00 laboratorio di marionette e burattini siciliani a Villa Sabin a cura di Messina Social City;

6 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 spettacolo di animazione per bambini con la Befana e Babbo Natale lungo il viale San Martino a cura di Messina Social City;

6 gennaio dalle ore 11.00 “La calza della befana” presso il Centro polisportivo Giovanni XXIII;

6 gennaio dalle ore 11.30 alle ore 12.30 “La leggenda di Orione” a Villa Sabin a cura di Messina Social City;

7 gennaio dalle ore 19.00 Concerto di Natale nella chiesa di S. Maria dei Giardini – Santo Stefano Medio;

7 gennaio dalle ore 20.30 “Love Morricone” nella Basilica di Sant’Antonio.

Infine, gli eventi nei villaggi organizzati sempre da sabato 30 dicembre a domenica 7 gennaio 2024:

30 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Laboratorio teatrale presso LE.LA.T – Mangialupi;

30 dicembre dalle ore 16.30 “Banda dei Babbi Natale” presso la chiesa S.Maria Annunziata di Cumia superiore;

30 dicembre dalle ore 16.30 “Fai un salto, fanne un altro” presso Oltredanza – Rione Taormina;

30 dicembre dalle ore 18.00 esibizione della zampogna nella Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo – via San Cosimo;

30 dicembre dalle ore 18.00 “Sueño De Bailar” presso la scuola di ballo in via Flumendosa 39;

30 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 22.00 “Presepe Vivente” di Bordonaro nella Parrocchia S.Maria delle Grazie;

30 dicembre dalle ore 18.00 spettacolo di danza presso la Parrocchia Santo Stefano Iuniore – Salice;

30 dic​embre dalle ore 18.00 esibizione della zampogna presso Santo Stefano Briga;

30 dicembre dalle ore 18.00 “il suono della zampogna” nella Parrocchia San Giuseppe di Bisconte;

30 dic​embre dalle ore 18.30 spettacolo teatrale per famiglie “Manuale di sopravvivenza per boomer” nella Piazza Pozzo di Giampilieri Superiore;

30 dicembre dalle ore 19.00 “Musiche di E. Morricone” nella chiesa Santa Maria della Lettera di Torre Faro;

30 dicembre dalle ore 19.30 “Musiche tradizionali” a Giampilieri Marina;

31 dic​embre dalle ore 10.00 “I canti e le musiche del Natale Siciliano” presso la chiesa di Santa Maria di Montalto – Orto Liuzzo;

31 dicembre dalle ore 11.00 esibizione dello zampognaro nella Parrocchia Santa Maria delle Grazie – Rodia;

31 dicembre dalle ore 12.30 esibizione dello zampognaro presso la Parrocchia dei Santi Biagio e Saba di Piano Torre;

1 gennaio 2024 tombolata per tutti a Curcuraci;

2 gennaio dalle ore 18.00 ​“Il Natale dei sentimenti” a Giampilieri Superiore;

2 gennaio dalle ore 18.30 “La notte di Giufà” spettacolo teatrale per bambini nella Piazza della Chiesa di Mili San Marco;

3 gennaio dalle ore 18.00 “Il Natale dei sentimenti” presso la chiesa di Santa Marina di Cumia Inferiore;

4 gennaio dalle ore 19.00 “Il Natale dei sentimenti” nella chiesa di San Biagio – Piano Torre;

5 gennaio dalle ore 17.00 Tombolata e animazione nel Salone Parrocchiale di Salice;

5 gennaio dalle ore 17.00 Animazione con l’arrivo dei Re Magi presso la Parrocchia di San Domenico;

6 gennaio dalle ore 11.00 “Arriva la befana per tutti i bambini” a Castanea delle Furie;

6 gennaio dalle ore 17:45 “Villaggi in festa” – Molino;

6 gennaio dalle ore 18.00 “Il Natale dei sentimenti” presso la Chiesa Madonna delle Lacrime di Santo Bordonaro;

6 gennaio dalle ore 18.00 “Christmas village party” a Galati Marina;

6 gennaio dalle ore 18.30 “Bentornata Befana” presso la chiesa di S.Antonio Abate di Massa S.Giorgio;

6 gennaio dalle ore 19.30 Concerto “Bonnie Band” presso Piazza Pozzo di Giampilieri Superiore;

6 gennaio dalle 19.30 “Suona l’Epifania” a Pezzolo;

6 gennaio dalle ore 20.30 “A Messina intorno a Betlemme, a Castanea nasce Gesù” arriva la Befana per tutti i bambini a Castanea delle Furie;

6 gennaio “Arriva la befana con i regali per i bambini” a Curcuraci;

7 gennaio dalle ore 18.30 “Arrivederci al prossimo Natale” presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e S. Pietro Apostolo di Spartà.

Infine, si ricordano gli appuntamenti presenti per tutto il periodo natalizio:

Autobus Itineranti ATM con Musica e Babbo Natale in giro nei villaggi e nel centro città;

Presepe meccanizzato in centro città a Piazza Cairoli;

Mercatini di Natale a Piazza Cairoli;

Natale in Teatro presso Teatro Vittorio Emanuele;

Le 4 ville incantate con le attività di Messina Social City (Le luci di Natale a Villa Dante – Il Villaggio del Natale presso Villa Mazzini – Il Bosco Incantato presso Pineta Montepiselli – Il mondo delle fiabe presso Villa Sabin);

Dal 10 dicembre al 06 gennaio “Il borgo dei 100 presepi” presso il Villaggio di Ganzirri;

Dal 16 dicembre al 07 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 20.00 “XVIII mostra di arte presepiale” presso i Chiostri del Palazzo Arcivescovile;

Dal 25 dicembre al 7 gennaio “Natale con Gioia a Castanea – Presepe Vivente” con orari: 26 dicembre e 1-6-7 gennaio dalle ore 17.30 alle ore 19.30 e 25-27-29-30 dicembre e 2-4-5 gennaio dalle ore 18.30 alle ore 19.30;

Il 26 e 30 dicembre 2023 e il 5 e 6 gennaio 2024 dalle ore 18.00 alle ore 21.00 “Il presepe vivente” presso la Parrocchia di San Giovanni in Santo Stefano di Briga;

Dal 30 dicembre al 6 gennaio dalle 18.30 alle 21.30 “Natale nel Borgo” a Giampilieri Marina;