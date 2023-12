StrettoWeb

“Questa mattina il calciatore Vincenzo Plescia è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla mano sinistra. Intervento effettuato alla Clinica COT dal dott. Domenico Spinella, specialista in chirurgia della mano. Il calciatore ringrazia per l’affetto ricevuto e non vede l’ora di tornare in campo”.

Con questa nota l’Acr Messina comunica l’intervento effettuato all’attaccante, operatosi tre giorni dopo l’infortunio occorso nel corso del match pareggiato sabato a Potenza.