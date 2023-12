Messina, oggi nuova seduta di consiglio comunale

StrettoWeb

Oggi, giovedì 21, alle ore 15, il Consiglio comunale di Messina si riunirà in seduta ordinaria con all’ordine del giorno varie proposte di delibera di riconoscimento debiti fuori bilancio. Nella seduta di ieri l’Aula ha approvato, con tredici voti favorevoli, tre astenuti e due contrari, il provvedimento di “Affidamento in house alla società Azienda Meridionale Acque (A.M.A.M.) s.p.a. dei servizi di pronto intervento per la manutenzione degli impianti idrici e fognari degli immobili comunali ricadenti in ambito di risanamento e manutenzione di servizi igienici autopulenti installati presso spazi pubblici.

Adeguamento e integrazione del contratto per servizi aggiuntivi sottoscritto in data 23/03/2021”. Successivamente l’Aula ha accolto una proposta di delibera di riconoscimento debiti fuori bilancio.