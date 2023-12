Messina: Ligabue inaugura il PalaRescifina, entusiasmo alle stelle

StrettoWeb

Dopo il doppio concerto di Reggio Calabria, Luciano Ligabue sbarca dall’altra parte dello Stretto con altri due live. Ieri sera è stato un grande successo con l’artista emiliano che ha incantato il pubblico in coincidenza con la riapertura del PalaRescifina. Raggiante l’assessore Massimo Finocchiaro: “il PalaRescifina (4 mila per eventi sportivi e 5/6 mila posti per extra sportivi) torna a splendere e la nostra città si prende il ruolo di mattatrice della musica. Con lo Stadio San Filippo (con una capacità di circa 41000 posti) – sono due tra gli impianti più importanti che tutto il meridione ci “invidia”, entrambe in prossimità dello svincolo autostradale – con oltre 2500 posti auto – con la possibilità di accogliere in sicurezza quasi 300 bus – e con servizi navetta da e verso gli ulteriori parcheggi cittadini”.

Soddisfatto anche il sindaco Federico Basile: “abbiamo riaperto ai grandi eventi il PalaRescifina con il concerto di Ligabue. È stato un successo di pubblico ma soprattutto di grande divertimento in cui il protagonista oltre il cantante emiliano è stato il nostro palazzetto che è tornato ad essere un importante punto di riferimento per la nostra città”. Questa sera seconda ed ultimo concerto di Ligabue a Messina.