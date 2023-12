Messina, Leopard si aggiudica la 2H Endurance al Kartodromo: è stata l’ultima prova del 202

StrettoWeb

Il Campionato Regionale ASI-SWS Endurance 2023 ha vissuto il suo brillante epilogo al Kartodromo di Messina. Nel sesto ed ultimo appuntamento stagionale con la spettacolare specialità, il team Leopard, composto per l’occasione da Pietro Grima e Fabrizio Anello, si è aggiudicato la 2H Endurance, organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. I due piloti, che avevano già acquisito la matematica certezza del titolo confermandosi campioni con i colori del Gattopardo, hanno variato team per l’atto finale, lasciando spazio in quello per loro abituale a Lorenzo Tappa e Sara La Fauci.

Sono state diciassette le squadre impegnate sul circuito per la gara che ha ufficialmente completato il calendario di un’annata avvincente e ricca di emozioni. Nelle qualifiche, della durata di 10’, pole position conquistata dal Team BRT dei fratelli Bartolotta, appartenente alla categoria F2, con il crono di 37.822. Partenza davanti a tutti in griglia per Leopard, precedendo nella F1 Kairos Racing e Trinacria RT. Posizioni immutate dopo il via. Leopard ha proseguito dunque saldamente al comando, conducendo all’ora di gara.

2H Endurance a Messina, la gara

Alla chiusura pit, effettuate con diverse strategie le sei soste previste per la F1 e le sette per F2 e F3, negli ultimi 5’ l’esito non è cambiato, con Leopard vittorioso al traguardo. Sventolata l’ultima bandiera a scacchi del 2023: Pietro Grima e Fabrizio Anello hanno conquistato il successo nella 2H Endurance in 160 giri percorsi, ottenendo anche il best lap in 37.285. Celebrato l’ennesimo trionfo, la coppia sarà però a costretta per il 2024 a separarsi dato l’imminente trasferimento in Lombardia di Pietro Grima. Leopard ha distanziato di 6.501 Kairos Racing (Davide Campione e Giovanni Rizzo), secondo e autore di un’ottima performance.

Terzo, a 26.655, MRT Pro, con Andrea Alberti e Federico Scimone (sei posizioni migliorate rispetto alla partenza), team gravato di una penalità, così come Gattopardo (Sara La Fauci e Lorenzo Tappa), quarto. Seguono The Drifters (Barbaro-Miduri), Next Generation Team (Minutoli-Sanò) e Trinacria RT (M. e C. Chiarenza), scivolata dietro complice una penalità di 14”. Nella categoria F2 si è registrata la perentoria affermazione del Team BRT con Antonio e Riccardo Bartolotta che in 154 giri hanno prevalso su MRT Maiden (a un giro) di Riccardo Irrera e Alessandro Maggio e Apulia KFP Sport (Barrile-Ruggeri). Nella F3 ha primeggiato Kairos Ladies in 153 giri grazie al duo formato da Alessia Cesareo e Alice Di Bella, brave a superare la concorrenza di Team Peppe (Romano-Scardina) e B&G Racing (Bongiorno-Greco).

2H Endurance a Messina, la premiazione

La premiazione sul podio ha infine riguardato i primi tre team classificati della 2H Endurance per ogni categoria (F1, F2, F3), pole position e “best lap” assoluto della manifestazione, oltre alla proclamazione dei primi tre di ciascuna categoria a conclusione di un esaltante Campionato Regionale ASI-SWS Endurance 2023. Questi i verdetti finali. Il team Gattopardo, come detto, si è laureato ancora campione da assoluto protagonista con 5134 punti collezionati al termine delle sei prove disputate. Secondo posto per Leopard (4713), al terzo MRT Pro (4586). Poi Trinacria RT (4523), The Drifters (4336), Next Generation Team (4224), Infinity MRT (2593) e Kairos Racing (2081).

Nella F2 ha brillato Maiden MRT, campione con 5197 punti. Apulia KFP Sport (4864) e Ruota Veloce (1907) si sono piazzati alle sue spalle, quarta Family RT (1708). Nella F3 lo scettro è andato a Kairos Ladies con 5030 punti, poi Evo MRT (4319) e Team Peppe (4047), quindi Torakiki Racing (3785). L’appuntamento con le gare al Kartodromo di Messina è ora fissato per il 2024. Il 20 gennaio in programma la prima prova Sprint, mentre il Campionato Endurance scatterà il 9 marzo.