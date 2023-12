Messina, al Kartodromo la 2H Endurance che conclude la stagione | INFO

StrettoWeb

Ultimo capitolo del Campionato Regionale ASI-SWS Endurance 2023 tutto da gustare al Kartodromo di Messina. È in programma sabato 16 dicembre il sesto e conclusivo appuntamento stagionale con la specialità che prevede la 2H Endurance, organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, a completare ufficialmente il calendario di gare per quest’anno. Sono quindici attualmente le squadre iscritte all’evento, pronte a darsi battaglia sul circuito di via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 14.30.

Una volta effettuati il briefing e il sorteggio elettronico dei kart, avranno luogo le qualifiche della durata di 10’, utili a determinare la griglia di partenza. Dal via e fino alla bandiera a scacchi saranno due ore da vivere col fiato sospeso, tra sorpassi e strategie. Per ogni sosta è obbligatorio il cambio kart, mentre il cambio pilota è facoltativo. Durata massima stint 25’. Chiusura pit prevista nei primi 5’ e negli ultimi 5’. Tramite il VAR la direzione gara potrà controllare l’andamento in pista e decidere in base alle segnalazioni provenienti dai giudici circa le eventuali penalità da infliggere.

Si svolgerà, infine, la premiazione sul podio dei primi tre team classificati della 2H Endurance per ogni categoria (F1, F2, F3), del conduttore che avrà centrato la pole position e per il “best lap” assoluto della manifestazione. Verranno inoltre proclamati i migliori tre team di ciascuna categoria a conclusione del Campionato Regionale ASI-SWS Endurance 2023. Per la gara di sabato 16 dicembre sarà utilizzato il simulatore di punti SWS, da regolamento in quest’occasione al 120%.

Il team Gattopardo si trova saldamente in vetta alla classifica con 4053 punti, davanti a Trinacria RT (3592) e Leopard (3482). Seguono nella F1, dal quarto posto in giù, MRT Pro (3454), The Drifters (3305), Next Generation Team (3242) e Infinity MRT (2593). Nella F2 spicca Maiden MRT con 4016 punti, precedendo Apulia KFP Sport (3732) e Ruota Veloce (1907), poi Family RT (1708). Nella F3 Kairos Ladies al comando con 3799, in seconda e terza posizione rispettivamente Evo MRT (3288) e Team Peppe (2866), quindi Torakiki Racing con 2704. Tutto pronto, dunque, al Kartodromo di Messina, per chiudere l’anno col botto con la 2H Endurance, ultima prova del Campionato Regionale ASI-SWS Endurance 2023.