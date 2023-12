Messina: interventi di scerbatura, potatura, pavimentazione stradale, i provvedimenti viabili

StrettoWeb

Da lunedì 18 a venerdì 22 dicembre, nella fascia oraria 6-14, saranno effettuati interventi di scerbatura in alcune strade del territorio comunale a Mangialupi e Santa Margherita a Messina. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Lavori di pavimentazione stradale in centro città: le limitazioni viarie

Nell’ambito dei lavori di città accessibile ed inclusiva, sono previsti provvedimenti viabili, per interventi di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso in tratti di strada in corrispondenza delle intersezioni stradali interessate nel centro città. Pertanto vigeranno da oggi, venerdì 15, sino a venerdì 22, per singoli tratti di intervento, divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare, nelle vie Aspa, Santa Caterina dei Bottegai, Martinez, Pozzo Leone, San Cristoforo, Stella, San Camillo e Munizione, negli incroci con corso Cavour; San Camillo nell’incrocio con viale Garibaldi; vie della Zecca e San Filippo Bianchi, nell’incrocio con via Venezian; e incrocio trivio V.S. San Filippo Bianchi-piazza Furci. Sempre da oggi, venerdì 15, sino a venerdì 22, per singoli tratti di intervento, divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare, negli incroci vie Trieste-Natoli, Trieste-Ugo Bassi,Trieste-Giordano Bruno, Geraci-via dei Mille, Geraci-Risorgimento, Geraci-Centonze, Geraci-Ghibellina, Santa Cecilia-Natoli e Santa Cecilia-Giordano Bruno.

Provvedimenti viari per interventi di potatura

Da lunedì 18 a venerdì 22 dicembre, nella fascia oraria 7-17, saranno effettuati interventi di potatura nella zona del quadrato Gazzi (entrambi i lati delle vie Tommasi, Arrosto e Consolare Valeria). Esclusivamente, in entrambi i lati, nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare, garantendo la continuità del transito pedonale sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Lavori per strada di collegamento alla viabilità a Contesse: i provvedimenti viabili

Previsti provvedimenti viabili per consentire lavori per la realizzazione di una strada di collegamento alla viabilità esistente con via del Carmine a Contesse. Istituiti pertanto, dalle ore 7 di domenica 17 alle 20 di mercoledì 20 dicembre, il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e il limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto di strada di collegamento con via del Carmine a Contesse; e dalle ore 7 di lunedì 18 alle 20 di mercoledì 20 dicembre, il divieto di transito veicolare nello stesso tratto a Contesse.