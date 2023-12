Messina, incontro per il tradizionale scambio di auguri di Assostampa

StrettoWeb

Alla presenza del sindaco di Messina, Federico Basile, oggi, venerdì 15 dicembre, nella sede di piazza Antonello, si è rinnovato il tradizionale scambio di auguri a cura di Assostampa. All’incontro, cui è intervenuto anche il vescovo ausiliare mons. Cesare Di Pietro, erano presenti il segretario provinciale Sergio Magazzù, una rappresentativa di giornalisti della Sezione di Messina dell’Associazione Siciliana della Stampa e la Segreteria regionale.

“Ringrazio Assostampa per avermi reso partecipe a condividere un momento dedicato agli auguri per le festività natalizie. Confido – ha detto il sindaco Basile – nel senso di appartenenza e di riconoscimento di tutti noi alle radici della nostra Città per migliorarla sempre più, sia con le critiche ma anche sostenendo obiettivi importanti attraverso la partecipazione attiva alla vita democratica cittadina”. Anche mons. Di Pietro nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di promuovere il legame con la Città, unitamente alla riscoperta e il recupero dei luoghi di importanza storica e architettonica e impartendo la benedizione ha augurato per tutti momenti di pace e serenità.

L’incontro è stato occasione per i giornalisti di auspicare per il loro settore, considerata la sfida dei cambiamenti vertiginosi, la possibilità di raggiungere nuovi orizzonti per costruire un più solido futuro per l’informazione. A conclusione, il giornalista Attilio Borda Bossana ha donato, due dei suoi libri, al Sindaco il volume “Palazzo Zanca” e “Stretto di Messina.Traversata e Traghettamenti” al Vescovo ausiliare.