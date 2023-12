Messina, Gioveni sul Villaggio Annunziata: “quell’area abbandonata assolutamente da recuperare e valorizzare”

StrettoWeb

“Nell’ottica di individuare delle aree comunali da riqualificare e valorizzare che sono state oggetto di una mia interlocuzione in Aula con l’assessore al Patrimonio Cicala e col Presidente della Patrimonio S.p.A. Cacace, mi auguro che possa essere presa in considerazione una vasta area abbandonata all’Annunziata a ridosso della scuola dell’infanzia Vittorini”. Si esprime in questi termini il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che a seguito di un recente sopralluogo e accogliendo le tante richieste provenienti dai residenti della zona, propone di recuperare un’area strategica per una zona residenziale del villaggio Annunziata, che potrebbe risultare utile oltre che per la scuola, anche per la parrocchia, purtroppo sprovvista di aree esterne dove poter fare attività oratoriali.

“Dall’interlocuzione avuta con i residenti – spiega Gioveni – sembrerebbe che l’area in questione sia stata oggetto di procedure di fallimento di una impresa che lì avrebbe dovuto costruire diversi anni fa, ma è ovvio che non si hanno certezze in tal senso. Intanto però – prosegue il consigliere – questa importante porzione di territorio avvolta nell’assoluto abbandono e degrado, andrebbe senz’altro riqualificata e valorizzata per le esigenze di un territorio sprovvisto di spazi ludici. “A tal riguardo – conclude Gioveni – ho già chiesto al presidente della Patrimonio S.p.A. di voler procedere al più presto con avvisi pubblici che possano in qualche modo attrarre l’interesse di terzi per la gestione e la valorizzazione delle aree abbandonate presenti purtroppo numerose nella nostra città”.