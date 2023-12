Messina: criticità delle turnazioni del bacino del 118, presentato esposto all’Ispettorato del Lavoro

StrettoWeb

La Uil-Fpl di Messina, con un esposto all’Ispettorato del Lavoro a firma del segretario generale, Livio Andronico, denuncia le criticità delle turnazioni del bacino di Messina del 118.

“La Uil-Fpl di Messina, fa notare che da diversi mesi continua a ricevere lamentele da parte di dipendenti autisti/soccorritori del bacino di Messina relative alla gestione di trasferimenti, ferie, permessi e turni. Infatti, con enorme rammarico nonostante gli impegni presi dai vertici SEUS durante le riunioni sindacali tenutesi in provincia di Messina, ad oggi continua a persistere il malcontento tra il personale di cui in oggetto A titolo esemplificativo: gli autisti soccorritori, come si evince dagli ordini di servizio del mese di ottobre 2022 a tutt’oggi sono obbligati già da programmazione, a lavorare oltre il tetto massimo delle 48 ore settimanali, in violazione al vigente CCNL, (che prevede un tetto orario massimo di 48 ore comprensivo anche del lavoro straordinario); tale tetto, spesso viene superato cosi come anche, i turni di lavoro giornalieri, che non possono eccedere le 13 ore, in quanto il lavoratore smontante dal turno, a causa del mancato cambio viene costretto a rimanere in servizio. Tutto ciò in violazione della normativa in vigore; negli ordini di servizio elaborati per le isole minori (Lipari e Salina), postazioni disagiate con turnazione H24 ultimamente venendo meno a quanto previsto dall’accordo sindacale siglato in data 21/04/2011 vengono assegnate oltre le 48 ore di lavoro settimanale; negli ordini di servizio elaborati per la alcune postazione, i dipendenti lamentano una non equa distribuzione dei turni festivi, oltre all’assegnazione di 48 ore settimanali; si continuano ad assegnare ferie d’ufficio, non tenendo conto né delle richieste né tantomeno considerando il residuo ferie dei lavoratori infatti, alcuni nostri associati negli ordini di servizio e per diversi mesi si sono visti assegnati oltre alle 48 ore settimanali anche la dicitura FERU al posto del RIPO pur avendo un residuo ferie dell’anno in corso di 2.84 giorni; il monte ore mensile non risulta assegnato a tutti. Infatti, chi vanta un credito orario dalla banca delle ore viene costretto ad effettuare ulteriori turni, a differenza invece di chi si trova in debito e ciononostante in diverse occasioni non viene coinvolto nei rientri utili a garantire la turnazione addirittura, ricorrendo in alcune occasioni a revocare le ferie precedentemente assegnate d’ufficio per la copertura dei turni si continua ad assistere a continui trasferimenti caotici; infatti nelle postazioni del centro città, vi è vista un’ulteriore diminuzione degli addetti, con il contestuale aumento del monte orario mensile assegnato (straordinario); l’Ufficio Polifunzionale Provinciale, è stato chiuso, compromettendo l’ordinaria amministrazione del personale, che viene gestita da un ufficio su Palermo, creando, secondo quanto riferito dai dipendenti ulteriore disorganizzazione, relativamente a turni scoperti, a richieste rimaste inevase, nessuna comunicazione ai lavoratori, tutto ciò, determinando disservizi a discapito dell’utenza e ulteriore stress per i lavoratori che si vedono in turno con mezzi depotenziati, in servizio soli con il medico”.

La nota sindacale conclude con una richiesta: “la Uil-Fpl chiede un urgente audizione all’Ispettorato del Lavoro al fine di documentare le segnalazioni di cui alla suddetta nota, al fine di normalizzare la caotica gestione amministrativa della Seus 118 attraverso un vostro autorevole intervento, finalizzato alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori”.