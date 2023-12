Messina, concerto di Natale all’Istituto Paino Gravitelli

StrettoWeb

L’assessore alla Pubblica istruzione Pietro Currò ha preso parte ieri, mercoledì 20 dicembre, al concerto di Natale nel reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Aziena Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina, organizzato dall’Istituto Comprensivo Paino-Gravitelli guidato dalla dirigente Domizia Arrigo.

“È motivo di orgoglio essere qui a rappresentare l’Amministrazione del sindaco Federico Basile – ha detto l’assessore Currò – e ringrazio la Paino Gravitelli in tutte le sue componenti per avermi reso partecipe di questa iniziativa solidale e di esempio per tutti gli studenti e i giovani in generale, per avere testimoniato che sono loro la nostra grande ricchezza, ai quali auguro di avere sempre occhi attenti e cuori aperti ad esprimere solo esempi positivi e costruttivi per il loro futuro”.

Filo conduttore dell’iniziativa solidarità è stata la musica, in quanto espressione di un linguaggio universale che supera ogni barriera e parla ad ogni cuore. Con questo spirito una delegazione di alunni ha allietato la degenza dei piccoli con un concerto a tema natalizio, diretto dalla direttrice del coro la professoressa Grazia Magazzù e curato dai docenti di strumento Carmela Santagati, Grazia Bruno, Mariassunta Munafò e Lillo Cacciatore. Infine, ad arricchire il momento gioioso, presente un simpatico Topolino in versione natalizia che ha distribuito tra i presenti e nel reparto N.I. piccoli gadget preparati dagli stessi alunni.