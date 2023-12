“Messina città di Antonello”, si concludono oggi le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale

StrettoWeb

Si conclude oggi il progetto “Messina, città di Antonello”, realizzato in occasione del 70° anniversario della Grande Mostra “Antonello da Messina e la pittura del ‘400 in Sicilia” del 1953, promosso dall’Amministrazione comunale, in sinergia con le associazioni Antonello da Messina e Cara beltà-Sicilia e la collaborazione del Circolo Filatelico Peloritano, Fai, Archeoclub d’Italia e Rotary. Il programma dell’evento prevede al Palacultura attività didattiche e multimediali rivolte agli studenti delle scuole superiori, nel pomeriggio sarà illustrato il progetto della Casa di Antonello a Messina, che consiste nella realizzazione di una casa museo e di un centro culturale immersivo, e saranno inaugurate due mostre; dalle 15 alle 20, sempre al Palacultura, previsto l’annullo speciale commemorativo dell’evento, a cura del Circolo Filatelico Peloritano.

Oggi, martedi 19 dicembre, Palacultura.

ore 9.30 prima sessione

presiede

Milena Romeo

introduce

Grazia Musolino

Katia Giannetto

L’attività di Antonellus messaneus.

Un percorso didattico sulla vita e le opere

Luciano Giannone

Itinerario immersivo dentro la pittura di Antonello

ore 13.00 sospensione dei lavori

ore 17.00 seconda sessione

saluti

presiede

Milena Romeo

Andrea Nalesso

Racconti di luce nell’esperienza dello spazio espositivo. L’allestimento di Carlo Scarpa e Roberto Calandra al Palazzo Comunale di Messina 1953

Carmelo Celona

La casa di Antonello a Messina. progetto per la realizzazione di una casa museo e di un centro culturale immersivo.

Ore 18.00

Inaugurazioni mostre

Mostra filatelica, Omaggio ad Antonello da Messina, Video sulla mostra “Antonello e la Pittura del ‘400 in Sicilia”.