Messina, chiusura al transito sulla S.P. 155 ter

La III Direzione – Viabilità Metropolitana – Servizio Programmazione OO.PP. e Servizi Integrati della Città Metropolitana ha disposto, con l’Ordinanza n.60 del 15/12/2023, la chiusura al transito, nel solo senso di marcia mare monte, della S.P. 155 ter dalla SS.113 Rocca di Caprileone, Mirto, Due Fiumare, per l’esecuzione dei lavori di bitumatura, dal 18/12/2023 al 20/12/2023 e, comunque, fino alla fine dei lavori Ha disposto, inoltre, che le prescrizioni della suddetta Ordinanza siano rese note al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica, in ottemperanza alle norme vigenti nel Nuovo Codice della Strada, a cura della Consorziata esecutrice MALFITANO S.r.l. del CONSORZIO STABILE VALORI S.C.A.R.L.

Si suggerisce il percorso alternativo, per la sola direzione mare monte, sulla S.P. n° 155 di San Salvatore di Fitalia per rientrare sulla S.P. 155/ter in prossimità del km. 4+600. È consentito il transito nella direzione monte mare sulla S.P. 155/ter.