Messina, Basile: “si procede con il risanamento a Camaro”

“Nella giornata di ieri alla presenza del Vicesindaco Salvatore Mondello, del Direttore Generale Salvo Puccio, del Sub Commissario per il risanamento Marcello Scurria, del Presidente di A.ris.Mé – Agenzia Risanamento Messina Vincenzo La Cava e dei componenti del CdA si è proceduto ai sopralluoghi per la consegna di 10 alloggi e con la conseguente demolizione di altrettante baracche”, è quanto afferma Federico Basile, sindaco di Messina.

“L’azione di risanamento ci consentirà di liberare l’area e dare attuazione al progetto PINQUA con la realizzazione di un parco urbano“, conclude Basile.