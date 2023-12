Messina, “balliamo per beneficenza”: lunedì la presentazione a palazzo Zanca

StrettoWeb

Lunedì 18 dicembre, alle ore 10, presente il sindaco di Messina, Federico Basile, nel corso di una conferenza stampa, che si terrà nella sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca, sarà illustrato “Balliamo per beneficenza”, evento patrocinato dal Comune di Messina. L’iniziativa, giunta alla decima edizione, si terrà al Palacultura il 21 e 22 dicembre prossimi e vedrà la partecipazione di associazioni sportive dilettantistiche del territorio.

All’incontro, parteciperanno la direttrice artistica dell’evento Maria Proscia e la presidente provinciale per il Comitato di Messina per l’UNICEF Angela Rizzo Faranda, al cui Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia sarà devoluto il ricavato della manifestazione.