Messina, appalto in autostrada per la rete antincendio pilotato? In cinque a giudizio

Avrebbero turbato un bando di gara con procedura aperta, indetto dal Cas per l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del Servizio di presidio antincendio sulla A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo. Il Gip presso il Tribunale di Messina, Claudia Misale ha rinviato a giudizio Gaspare Sceusa (dipendente del Cas e responsabile delle gallerie e responsabile unico del procedimento); Pietro Paolo Rampino (amministratore delegato della ditta OK-Gol srl, ora denominata Ross – Road Safety Service Srl); Carmelo Ridolfo (dipendente della Gsa spa); Francesco Duca (socio occulto della Ok-Gol srl); Giuseppe Trifilò (aiutante di Francesco Duca) e Silvio Meli (intermediario per conto della Gsa spa). Il processo inizierà davanti al giudice monocratico il 24 marzo 2025.

Le accuse ai cinque

Stando all’accusa, i cinque rinviati a giudizio, avrebbero messo in atto una serie di operazioni per concordare i contenuti del bando e i prezzi del servizio. Il fatturato per essere ammessi ha le stesse caratteristiche del bando precedente ma aumenta al 50%; viene aumentato anche il punteggio per l’offerta tecnica (passa da 60 a 75 punti) mentre diminuisce quello per la riduzione economica (che passa da 40 a 25 punti). La conclusione della vicenda porta all’affidamento del servizio ad agosto 2021 ad un raggruppamento temporaneo di imprese che ha nella Gsa spa la mandataria e Evolve Consorzio Stabile e Ross (ex Ok-Gol) come mandanti.