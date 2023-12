Mes: Marcucci, ‘ieri Conte ha impedito maggioranza sotto alla Camera’

StrettoWeb

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – “Il Pd fortissimamente vuole costruire un’alleanza con il M5S. Alle prossime amministrative, Pd e M5S in molte città e Regioni, spesso sacrificando le primarie, hanno scelto candidati sindaci e Presidenti in coalizione. Ricapitolando le ultime posizioni del M5S: Conte ha fatto cadere il governo Draghi; il M5S ha votato sempre contro il sostegno militare all?Ucraina, assumendo posizioni internazionali quanto mal ambigue; il M5S ha da sempre sulla giustizia una linea forcaiola; il M5S ieri ha votato contro il Mes, esattamente come la Lega e Fratelli d?Italia; la posizione di Conte ieri ha impedito alla maggioranza di destra di andare sotto alla Camera”. Così Andrea Marcucci su Fb.

“Se tutta l?opposizione avesse votato per la ratifica, vista l?astensione di Forza Italia, l?esito del voto sarebbe stato diverso e Giorgia Meloni sarebbe dovuta salire al Quirinale. La domanda è semplice semplice: Pd e M5S su cosa concordano? Un governo Conte-Schlein sarebbe molto più diviso di quello Meloni-Salvini. Conosco tanti seri e capaci esponenti democratici sinceramente riformisti: dite la vostra, il matrimonio con Conte annulla la vostra identità”.