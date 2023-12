Mes: Faraone, ‘voragine sanità e Pnrr non basta, chiedere riattivazione’

StrettoWeb

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “6 ospedali su 10 in Italia hanno più di 70 anni di vita, un terzo delle strutture non è adeguato alle norme antincendio, come abbiamo drammaticamente visto a Tivoli”. Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

“Mancano 65 mila sanitari, ed ogni anno perdiamo circa 4 mila medici. A rimediare una voragine del genere, i soldi del Pnrr non bastano. In questo contesto non chiedere la riattivazione del Mes sanitario, con i suoi 37 miliardi, è da irresponsabili”, conclude.