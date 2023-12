Mattarella: Cirielli, ‘statista che ravviva orgoglio di appartenere alla stessa comunità’

StrettoWeb

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “L’Italia ha il privilegio di avere al vertice dello Stato un autorevole statista che ogni volta ravviva l’orgoglio di appartenere alla stessa comunità. Il discorso di fine anno è condivisibile in ogni sua parte”. Lo afferma Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri.

“Il passaggio sul concetto di diritto al futuro e alla sua costruzione -aggiunge- è lungimirante e illuminante per chi al Governo del Paese, a cominciare dal premier, Giorgia Meloni, ogni giorno partecipa facendosi carico di chi è in difficoltà, degli uomini, delle donne, dei bambini della propria comunità”.