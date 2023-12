StrettoWeb

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Dicono no al salario minimo, ma poi chiedono la proroga per l?intero 2024 per le concessioni ai balneari. Difendono la rendita e umiliano il lavoro. Fratelli d?Italia è diventato il partito di quelli che ce l?hanno fatta?. Lo scrive sui social il capogruppo del Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.