Manovra: Grimaldi (Avs), ‘cuneo diventerà strutturale o è solo ‘marchetta”?

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Il ministro Giorgetti ci dica se il cuneo fiscale verrà rifinanziato e reso strutturale oppure se rimarrà una marchetta elettorale per le prossime europee. Noi difenderemo il taglio ma diciamo anche con chiarezza: chi guadagna poco, chi ha salari da fame, se ne fa poco e nulla. E per loro non avete fatto niente?. Lo ha chiesto Marco Grimaldi, vicepresidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, durante l?audizione del ministro Giancarlo Giorgetti in commissione Bilancio.