Manovra: auguri ‘bipartisan’ in Transatlantico, abbraccio Conte-Schlein

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – Scambi di auguri di Buon Anno in Transatlantico, dopo il via libera della manovra a Montecitorio. Chi saluta veloce e corre a prendere il trolley pronto alla partenza, chi si intrattiene con i colleghi per un saluto. Antonio Tajani e Paolo Barelli escono dall’aula dal lato dei banchi del centrosinistra e salutano i colleghi delle opposizioni. Arriva anche il capogruppo di Fdi, Tommaso Foti. Scambio di auguri anche tra la segretaria del Pd, Elly Schlein, e il leader M5S, Giuseppe Conte, che si intrattengono in Transatlantico davanti ai cronisti e si salutano con un “ci sentiamo”. I lavori dell’aula riprenderanno martedì 9 gennaio alle 11.