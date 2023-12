La maestra chiede ai bimbi: “chi di voi crede ancora a Babbo Natale?”. Piccoli in lacrime, è polemica

StrettoWeb

“Chi di voi crede ancora a Babbo Natale?”. Questa domanda è stata posta da una maestra di religione di una scuola di Coverciano (Firenze) ai propri alunni di quinta elementare. Una domanda che ha fatto scoppiare la bufera, con i bambini tornati a casa in lacrime dai propri genitori a chiedere spiegazioni. Così come riporta la Repubblica Firenze, l’episodio è nato all’interno di una discussione sullo spirito del Natale. L’insegnante ha posto il quesito sull’esistenza che si è concluso così: 6 hanno detto “sì”, 6 “no”, 2 “non lo so”.

Imbufaliti i genitori: “per noi è stato sbagliato porre la domanda, anche perché affrontare il discorso sulle origini della leggenda vuol dire negare l’esistenza di Babbo Natale nella realtà. Peraltro, non crediamo faccia parte del programma di istruzione. Questo secondo noi è un trauma, soprattutto in questo periodo dell’anno in una scuola primaria. Che i bambini credano o no all’esistenza di un uomo che gira il mondo su una slitta a portare regali, magari vogliono continuare a vivere questa illusione, scrivere la letterina e sentire la magia: non è giusto privarli di questa magia”, hanno detto.