Lotta libera, ottimo risultato per la Fortitudo 1903 di Reggio Calabria: è 6ª su 30 agli Open d’Italia

Si sono disputati sabato 16 dicembre u.s. al PalaPellicone di Ostia Lido gli Open d’Italia Senior di Lotta Libera, gare riservate agli atleti della classe Seniores tesserati con la FIJLKAM. Si tratta dell’ultima gara dell’anno prima della ripresa della stagione agonistica 2024 che vedrà tutte le gare con punteggio svolgersi nei primi sei mesi dell’anno in vista delle Olimpiadi di Parigi.

La Fortitudo 1903 si è classificata al sesto posto nella classifica nazionale conquistando 12 punti nella categoria kg 61 con gli Atleti Francesco Gatto e Gabriele Nicoletti, punti che hanno consentito di superare in classifica le altre 27 società sportive, tra cui le Fiamme Oro Roma, il CS Esercito Roma e le Fiamme Rosse che hanno conquistato 10 punti ciascuna. Al primo posto degli Open d’Italia Senior 2023 di Lotta Libera si è classificata la società sportiva Lotta Seggiano che ha preceduto l’ASD Borgo Prati (seconda) e la Take Down (terza).

Fortitudo 1903, la soddisfazione del Presidente Partinico

Il Presidente della Fortitudo 1903, Prof. Riccardo Partinico, ha così commentato: “sono soddisfatto per il risultato conseguito da Francesco Gatto e Gabriele Nicoletti, risultato che segue di poco tempo la medaglia d’argento conquistata da Iuri Ravliuc nella Coppa Italia Senior, la medaglia d’oro conquistata da Angelo Chirico e la medaglia d’argento vinta da Carmelo Montesano nel campionato italiano esordienti. Si tratta di un progetto tecnico finalizzato allo sviluppo ed alla promozione della Lotta Libera in Calabria che ha visto impegnati due insegnanti tecnici di altissimo livello, Gabriele Mallamace (dottore in Scienze Motorie e Sportive) e Giovanni Schillaci (tre volte atleta olimpico, pluricampione italiano e campione europeo e mondiale). Le loro competenze tecniche sono state offerte ad un gruppo di giovani atleti che frequentano il Centro Sportivo “Matteo Pellicone” ed hanno scelto di praticare questa disciplina olimpica, che ha la capacità di educare i ragazzi al rispetto delle regole, al sacrificio ed al raggiungimento del benessere psico-fisico e gli obiettivi sono stati raggiunti in pochissimo tempo. La società sportiva si augura di raggiungere nel 2024 altri prestigiosi traguardi in vista della conclusione del quadriennio olimpico)”.