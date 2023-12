Lombardia: Lo Palo, ‘grazie a Fontana e Giunta per avere confermato fiducia in mio ruolo’

StrettoWeb

Milano, 6 dic. (Adnkronos) – “Ringrazio il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e tutta la Giunta per avere confermato la fiducia nel mio ruolo a capo dell?Agenzia regionale per la protezione dell?ambiente della Lombardia”. Lo dichiara Lucia Lo Palo, presidente di Arpa Lombardia, dopo l’annuncio del sottosegretario Mauro Piazza, nel corso dei lavori della seduta pomeridiana di ieri in Consiglio regionale, comunicando all’Aula che “ai sensi dell?art.11 della legge 33/2002, la Giunta regionale ha valutato che non vi sono gli elementi per la rimozione dall?incarico della presidente di Arpa Lombardia Lucia Lo Palo”.