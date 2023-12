Lombardia: con bando strutture alberghiere Regione stanzia 30 mln a 92 imprese

StrettoWeb

Milano, 27 dic. (Adnkronos) – E’ stata approvata oggi la graduatoria delle 92 strutture lombarde che si sono aggiudicate i primi 30 milioni di euro sul programma Fesr 2021-2027 finalizzati ad alzare ulteriormente la competitività dell’offerta ricettiva lombarda attraverso investimenti che puntano all’innovazione e all’offerta di un turismo responsabile, in termini di rispetto ambientale e sociale. Lo rende noto l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali.

Il bando era stato lanciato la scorsa estate. Regione Lombardia ha stanziato 30 milioni di euro per ampliare e rilanciare l’eccellenza delle strutture ricettive lombarde, offrendo loro l’opportunità di investire per ristrutturarsi o costruire ‘ex novo’.

“L’ultimo anno -spiega l’assessore Mazzali- è stato penalizzato dall’aumento dei costi dell’energia e dal grande impegno degli imprenditori del settore turistico che hanno dovuto affrontare i costi di gestione. Nonostante le difficoltà, la risposta al bando è stata altissima e questo ci racconta di un comparto che crede nel turismo e che non ha paura di investire nelle sue attività, segno di grande consapevolezza del potenziale del nostro territorio e della necessità di alzare sempre più il livello dell’offerta ricettiva”.

Il contributo pubblico a fondo perduto attiverà sul territorio lombardo investimenti per oltre 100 milioni di euro.

“Un dato molto interessante -fa notare Mazzali- è l’elevata presenza di nuove strutture tra i 92 progetti finanziati e il sostanziale equilibrio tra settore alberghiero e non alberghiero, oltre alla grande prevalenza delle microimprese e la maggioranza di imprese a titolarità femminile. Questi dati -conclude l’assessore- confermano la grande forza del settore e rappresentano un segnale molto positivo in termini di fiducia degli imprenditori”.

La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul Burl dell’11 gennaio 2024, consultabile all’indirizzo: www.bollettino.regione.lombardia.it/wps/portal/site/BURL