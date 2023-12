Lite in famiglia finisce male: padre uccide figlio, trovato morto nel cortile di casa

StrettoWeb

Un uomo ha ucciso il proprio figlio 31enne, trovato morto nel cortile di casa nella località San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Il giovane, Roberto Laboriosi, è stato trovato morto ieri sera dalla madre, in stato di shock quando ha ricevuto i Carabinieri, intervenuti nell’abitazione in via Piazzavecchia, nella frazione Cancello Scalo, a due passi dalla stazione ferroviaria.

La causa dell’assassinio è legata – secondo le indagini condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere – a una lite tra padre e figlio. Il giovane è stato trovato con diverse ferite da arma da taglio alle spalle ed è stato poi il padre stesso a confessare all’arrivo dei Carabinieri. L’uomo è stato poi portato in Caserma in stato di fermo.