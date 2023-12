Lavori di scerbatura a Messina, i provvedimenti alla viabilità

StrettoWeb

Da lunedì 11 dicembre sino al 4 gennaio 2024, nelle fasce orarie 6-14 e 6-16, saranno effettuati interventi di scerbatura in vari tratti di strade. Da lunedì 11 a sabato 16 dicembre, dalle 6 alle 14, le attività interesseranno il quadrilatero di Zafferia a Messina (vie Zafferia, Cianciafara, del Pignaro, delle Serre, Madonna, dell’Asparago, Macchia e De Lignamine); da giovedì 14 dicembre sino al 4 gennaio 2024, dalle 6 alle 16, nella zona Padre Ruggeri (via Padre Ruggeri, Comunale Camaro, Spadafora, Saccano, da Procida e Templari). Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Ripristino, recupero e miglioramento della qualità ambientale: divieti di sosta in alcuni tratti di via La Farina

Il Servizio Mobilità Urbana, per consentire interventi di ripristino, recupero e miglioramento della qualità ambientale in alcuni tratti di via La Farina, ha adottato provvedimenti viabili. Pertanto, da oggi, mercoledì 6, sino al 20 dicembre, sono stati disposti i divieti di sosta, 0-24, e di transito veicolare, ed il limite massimo di velocità di 30 km/h, in entrambe le carreggiate stradali di via La Farina, nel tratto compreso tra viale Europa e via Salandra, e nel tratto compreso tra le vie Vittorio Veneto e San Cosimo.

Divieto di sosta nei tratti di strada antistanti il mercato “Zaera”

Istituito il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nei tratti di strada complanare di via Cesare Battisti e di viale Europa antistanti il mercato Zaera. Provvedimento disposto per evitare la sosta indiscriminata ed illegittima di veicoli.

Lavori urgenti barriere frangiflutti: divieti lungo la via Consolare Pompea

Per consentire lavori urgenti di salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti esistenti lungo il litorale ionico di Messina, sono stati adottati provvedimenti viari per la posa di 110 massi artificiali nei parcheggi A, B e C lungo la via Consolare Pompea. Pertanto, da lunedì 11 a lunedì 18 dicembre, durante la fascia oraria 7-17, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, di transito veicolare nella corsia di marcia lato mare, il senso unico alternato di circolazione nella corsia di marcia lato monte, il divieto di transito nella pista ciclabile ed il limite massimo di velocità di 30 km/h. Interdetti infine eventuali marciapiedi lato mare, provvedendo alla collocazione di idonee barriere e relativa segnaletica stradale. Il cronoprogramma dei lavori è il seguente: parcheggio A dall’11 al 13 dicembre; parcheggio B dal 13 al 15 dicembre e parcheggio C dal 15 al 18 dicembre.