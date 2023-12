La Lega Calabria sul discorso di fine anno del presidente Mattarella

StrettoWeb

Franco Gemoli, Responsabile della comunicazione della Lega Calabria, ha inviato nella notte di San Silvestro una nota stampa con le considerazioni del partito calabrese sul discorso di fine anno del presidente Mattarella: “Il discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato un momento di riflessione profonda sulle sfide che l’Italia e il mondo stanno affrontando. Le sue parole hanno toccato temi importanti come la guerra, l’amore, la violenza e i diritti“.

“Il presidente Mattarella – prosegue la nota – ha sottolineato il dramma delle guerre che ancora oggi colpiscono molte persone anziane, costrette ad abbandonare le proprie case e a vivere in condizioni di estrema difficoltà. Ha evidenziato come ogni guerra generi disuguaglianza e sfruttamento, e ha invitato a porre fine a queste tragedie che colpiscono anche i civili, compresi i bambini. Inoltre, il presidente ha parlato dell’amore come un sentimento basato sul rispetto reciproco, la generosità e la sensibilità. Ha condannato la violenza verbale e la denigrazione che spesso si manifestano sui social media, così come la violenza fisica che alcuni giovani coltivano come espressione di rabbia. Ha sottolineato l’importanza di affrontare e accettare la realtà delle difficoltà che molti giovani vivono, offrendo loro sostegno e opportunità per realizzarsi. Il presidente Mattarella ha anche evidenziato l’importanza di riconoscere i diritti degli anziani e di manifestare gratitudine per il contributo che hanno dato alla crescita del paese. Ha sottolineato la necessità di garantire il diritto allo studio per tutti gli studenti, superando gli ostacoli economici che spesso impediscono l’accesso all’istruzione universitaria. Ha inoltre sottolineato l’importanza di garantire la parità di genere nel mondo del lavoro e di affrontare i cambiamenti sociali ed economici che l’intelligenza artificiale sta portando“.

“Infine – conclude la Lega Calabria – il presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza della partecipazione attiva alla vita civile, esercitando il diritto di voto in modo libero e consapevole. Ha invitato i cittadini a contribuire alla costruzione del futuro del paese, anche attraverso il sostegno fiscale che permette di garantire la sicurezza sociale e la rimozione del debito pubblico. Il discorso di fine anno del presidente Mattarella è stato un appello alla solidarietà, all’amore e alla responsabilità verso la comunità. Ha evidenziato le sfide che dobbiamo affrontare come società e ha invitato tutti i cittadini a fare la propria parte per costruire un futuro migliore“.