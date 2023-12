La Fondazione Politecnico di Milano premia il Panella-Vallauri di Reggio Calabria

StrettoWeb

Ennesimo successo per l’ITT reggino diretto dalla D. S. Prof. ssa Teresa Marino, risultato vincitore del concorso indetto nell’ambito del progetto Se4South. L’iniziativa di Fondazione Politecnico di Milano con il contributo di Aramco Europe, è nata con l’obiettivo di selezionare tre Istituti tecnici d’eccellenza del Mezzogiorno d’Italia a cui destinare una donazione in forma di opportunità formativa e di strumentazione tecnologica innovativa per il potenziamento dei propri laboratori di meccatronica (elettronica, meccanica ed informatica).

La proposta progettuale che ha consentito alla scuola reggina di ottenere questo prestigioso risultato, nasce dallo sguardo e dall’osservazione costante che i docenti riservano al mondo del lavoro, in particolare, alle nuove tematiche che si stanno affermando con la transizione energetica.

Nel caso specifico, i docenti ideatori del progetto , proff. Carmelo Giordano, Antonella Iachino, Antonio Garesci’, Stefano Infantino, Francesco Saraceno, hanno valutato la necessità, particolarmente presente nel campo della costruzione e della alimentazione di autoveicoli elettrici, di assemblare connettori in tensione. Questo tipo di lavorazione ad alto rischio, può essere effettuata con la soluzione di automazione proposta in modo da abbattere i tempi di esecuzione dell’operazione e annullare i pericoli dovuti al contatto accidentale con parti in tensione.

Il prototipo di robot industriale che verrà sviluppato nei laboratori dell’ITT Panella Vallauri, consentirà di effettuare, in totale sicurezza con tempi di esecuzione estremamente ridotti, quelle connessioni in alta tensione che sono operazione essenziali per tutti i gestori di linee, per gli installatori di centraline di ricarica per veicoli elettrici, nonché per tutti gli attori dell’elettromobilità .