Klaus Davi: “proiettili non mi fanno paura, il Nord si è consegnato alla ‘ndrangheta”

“Poco più di due mesi fa – per l’esattezza il 26 settembre 2023 – una busta con proiettili è stata trovata in una scuola materna di Reggio Calabria indirizzata a Klaus Davi”. Lo rivela oggi il quotidiano “La Verità”. “Una delle ipotesi degli inquirenti – scrive il quotidiano – è che a mandarli siano stati esponenti delle cosche Rom in forte ascesa secondo numerose indagini della Dda di Reggio Calabria e di Catanzaro (guidata da Nicola Gratteri fino a poche settimane fa ndr). La lettera è solo l’ultima della serie di un lungo elenco di minacce che ha riguardato il massmediologo. Una delle più inquietanti risale al 4 novembre 2022 Il nome del giornalista è stato impresso nella villa del capomafia Vincenzo Barreca assassinato nel 2002 a Bocale (Reggio Calabria)”. “Non ho paura in Calabria – ha detto Davi – molto di più a Milano, città completamente anestetizzata dal consumo massiccio di cocaina e dove lo sforzo collettivo è quello di rimuovere il ruolo della Ndrangheta e le connessioni con la borghesia del quadrilatero. Milano è la capofila del revisionismo sulla mafia. Li sì che ho paura”.