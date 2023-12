Kickboxing, un atleta del tecnico cosentino Iannuzzi nell’olimpo italiano del K1

StrettoWeb

C’è stato un pezzo di Calabria al “FightClubbing 33”, il più grande evento di sport da combattimento d’Italia, che si è svolto a Chieti. Si tratta del coach Salvatore Iannuzzi, della società Kombat Team Cosenza. Il tecnico cosentino è stato scelto come allenatore dal kickboxeur Michele Merola, l’atleta campano che ha battuto Claudio Menna, di Monteodorisio (Ch), con verdetto unanime, in un match valevole per il rating del K1, nella categoria super welter weight.

Merola ha sconfitto l’idolo locale dominando nelle tre riprese che ha portato a termine nonostante il taglio alla fronte causatogli da una testata involontaria al secondo round. Una vittoria che porta coach Iannuzzi ed il suo atleta ai vertici nazionale della kickboxing e del K1.