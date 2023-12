Juve-Napoli, 1-0 con il solito corto muso: ancora Gatti gol, bianconeri in testa

StrettoWeb

Di corto muso, come sempre. La Juventus vince ancora di misura, per 1-0, battendo allo Stadium il Napoli di Mazzarri, alla terza sconfitta di fila tra campionato e Champions.

Dopo lo 0-0 del primo tempo, ad inizio ripresa è “bomber” Gatti a metterla dentro. Ancora lui, a una settimana dal gol decisivo a Monza. Questa volta alla sua maniera, incornando di testa. Tiene, la squadra di Allegri, che prova a pungere in contropiede con Chiesa. Per poco non scappa però la frittata, con errore in rimessa di Szczesny, che favorisce Osihmen. Segna, ma è fuorigioco. La Juve si salva e alla fine può esultare, godendosi la vetta per ora momentanea.