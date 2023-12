StrettoWeb

Una tragedia ha scosso oggi Roma. E’ qui che un bambino di due anni è morto, nello specifico al Policlinico Gemelli, luogo in cui era stato trasportato ieri in elicottero in gravissime condizioni. Il piccolo, giocando, ha ingoiato una parte di un giocattolo, andando in arresto cardiaco.

Così è stato trasportato all’ospedale di Monterotondo in codice rosso, ma oggi è morto. Della vicenda se ne stanno occupando i Carabinieri, per ricostruire le cause della tragedia.