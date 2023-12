Incidenti: morte cerebrale per il 17enne Simone Glorioso, promessa del pugilato

StrettoWeb

Palermo, 27 dic. (Adnkronos) – Morte cerebrale per Simone Glorioso, la giovane promessa del pugilato, di 17 anni, rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto nella notte fra il 23 e il 24 dicembre sulla Circonvallazione di Palermo. Il ragazzo era stato sbalzato dall’auto con il suo amico, Michelangelo Aruta, 22 anni, che è morto nell’impatto. La Smart su cui si trovavano è precipitata dal ponte di viale Lazio. Simone Glorioso era stato convocato in Nazionale per un allenamento al centro sportivo dell’Esercito a Roma, mentre 2022 aveva conquistato il titolo tricolore nella categoria 54 chili.