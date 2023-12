“Immagina Messina”, prosegue il calendario degli appuntamenti natalizi in Città

StrettoWeb

Proseguono le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale di Messina nell’ambito del progetto ME I.3.1.c “Sostegno PMI CARD” e del Bando Periferie. In dettaglio, gli appuntamenti in programma sino al 19 dicembre che si terranno nel centro Città e nei villaggi:

sino al 26 dicembre Piazza del Popolo accoglierà “Beer & food”, con musica, cibo e intrattenimento;

sino al 17 dicembre “Natale sotto le stelle” presso Briga Marina nella piazza San Paolo;

16 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la Villa Sabin e la Villa Mazzini “Asilo in Villa” con attività per l’infanzia e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 presso la Villa Dante “Animazione con Elfi, Babbo Natale e Cornamuse”. Infine, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso Fratelli Tutti “Racconti di Natale dal mondo: le 12 nazionalità si raccontano”;

Inoltre, da domani, sabato 16 dicembre 2023 al 07 gennaio 2024 avrà luogo la “XVIII mostra di arte presepiale” presso i Chiostri del Palazzo Arcivescovile dalle ore 16.30 alle ore 20.00.

Gli eventi che animeranno il centro Città nei prossimi giorni, sino al 19 dicembre 2023, saranno:

16 dicembre Messina Coro Festival presso Santa Caterina Val Verde;

17 dicembre dalle ore17.30 alle ore 20.00 “Accendiamo il Natale” presso la via Palermo;

17 dicembre dalle ore 17:30 alle ore 19.30 presso Villa Mazzini “Animazione con Elfi, Babbo Natale e Cornamuse”;

17 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 19.00 “Musicisti sul bus” con tappe OspedalePapardo, Torre faro, Ganzirri, Piazza Duomo, Piazza Cairoli;

18 dicembre alle ore 20.30 spettacolo “La delicatezza del poco e del niente” presso il Museo Regionale di Messina;

18 e 19 dicembre “Convegno e Mostra per il 70° Anniversario della Mostra di Antonello del 1953” presso il Palacultura;

18 dicembre incontro con Roberto Latini “Focus su rapporto tra drammaturgia e parola poetica” presso Dams Dipartimento Cospecs;

19 dicembre Incontro con Mimmo Borrelli “Focus su rapporto tra drammaturgia e parola poetica” presso Dams Dipartimento Cospecs;

19 dicembre alle ore 11.00 Spettacolo musicale esibizione dello Zampognaro presso Istituto Albino Luciani;

19 dicembre doppia replica 11.30 e 15.00 Dialogo postumo da Consolo e D’Arrigo “Racconti da Camera” presso Liceo Scientifico Archimede;

19 dicembre “La magica banda del Babbo Natale” presso il Viale San Martino;

Infine, il calendario degli eventi nei villaggi prevede:

oggi, venerdì 15 dicembre alle ore 19.00 Apertura food – dj set- mimo- animazione “Lele mangia fuoco” e alle ore 21.30 Mister Alex “magia e spettacolo” presso via Manzoni;

15 dicembre alle ore 17.00 laboratorio di burattini e spettacolo presso la piazza Mili San Marco; e alle ore 18.30 spettacolo teatrale “Longa è a jurnata” presso Villa Cianciafra;

sino al 17 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 22.00 “Santa Claus Village” presso il Villaggio di Massa San Nicola;

16 dicembre alle ore 11.00 spettacolo teatrale “I segreti del bosco” presso Saletta Il Castello di Sancio Panza (Annunziata Alta);

16 dicembre alle ore 18.30 spettacolo teatrale “Spine” presso Villa Cianciafra;

16 dicembre “Classique Noel” presso Chiesa S.Maria Assunta – Faro Superiore;

16 dicembre Spettacolo teatrale “Il Natale di Martin” presso la Chiesa S. Maria di Bianchi – Curcuraci;

16 dicembre Spettacolo Teatrale “La leggenda del Natale scongelato” presso la Santa Maria delle Grazie – Pace;

16 dicembre alle ore 18.30 “1° giro dei presepi per le vie del borgo di Mili S. Pietro”

16 dicembre alle ore 19.30 “Aria di Natale” presso Santo Bordonaro;

16 dicembre alle ore 18.00 Spettacolo Teatrale “L’Orco” presso Tenuta Rasocolmo – Piano Torre;

16 dicembre spettacolo teatrale “La leggenda del Natale scongelato” Santa Maria delle Grazie – Pace;

16 dicembre alle ore 19.00 Apertura food e dj set, alle ore 21:30 “Nino Fiorello in concerto” presso Via Manzoni;

16 dicembre alle ore 19.30 spettacolo musicale “Duo Musique a cura di Ars Nova Messina” presso la Parrocchia Santa Maria della Lettera – Galati Marina;

17 dicembre Spettacolo Teatrale “Il Grande Gigante Gentile” presso l’Oratorio di Santa Margherita;

17 dicembre Spettacolo Teatrale “La leggenda del Natale scongelato” presso il teatro di San Matteo;

17 dicembre alle ore 18.30 spettacolo teatrale “Spine” presso Villa Cianciafra;

17 dicembre alle ore 19.00 “Aspettando Natale” presso Larderia;

17 dicembre dalle ore 19.00 “Musiche tradizionali” presso la Chiesa Santa Maria Immacolata – Contesse;

17 dicembre alle ore 19.00 apertura food, alle ore 20.00 scuola di ballo e alle ore 21.30 Sicilia Cabaret presso la via Manzoni;

17 dicembre alle ore 20.30 spettacolo teatrale “Il Dio delle blatte” presso Circolo Umberto Fiore – Briga Marina;

17 dicembre concerto in Chiesa presso Villaggio Altolia.

18 dicembre ore 9.00: Spettacolo musicale-esibizione dello zampognaro- I.C Enzo Drago Provinciale;

18 dicembre ore 11.00: Spettacolo musicale- esibizione dello zampognaro- I.C Leopardi;

18 dicembre alle ore 18.30 spettacolo teatrale “Parole della notte” presso la Parrocchia Sacra Famiglia – CEP;

18 dicembre alle ore 20.00 spettacolo teatrale “Agrigento, stazione di Agrigento” presso Massa San Giorgio;

18-19-20 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00: Laboratorio di formazione multidisciplinare presso Villa Lina Ritiro;

18 e 19 dicembre alle ore 15.00 Laboratorio multidisciplinare presso Oratorio della Gioia APS – Santa Margherita;

19 dicembre doppia replica 9.30- 11.00: Spettacolo per attori e burattini “Aspromobile” – Scuola Catalfamo plesso di S.Lucia Contesse;