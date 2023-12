Il Sindacato dei Carabinieri Unarma incontra il Presidente Roberto Occhiuto per la consegna del calendario storico

StrettoWeb

“È stato un onore per noi rappresentanti sindacali dei Carabinieri che operano in Calabria incontrare, quest’oggi, il Presidente Occhiuto e consegnare il calendario del nostro Sindacato che sarà esposto nel suo ufficio.” Lo dice Fabio Riccio, Segretario Generale Regionale Unarma della Calabria dopo l’incontro, unitamente alla delegazione Unarma composta dal Segretario di Cosenza, Mario Cavallo, dal Segretario di Crotone, Maurizio Dell’Aglio, dal Segretario di Vibo Valentia Massimo Cossu e da quello di Catanzaro, Sergio Riccio e dal Vice Masotina Francesco.

“Con il Presidente Occhiuto – prosegue Riccio – abbiamo avuto un confronto teso a solidificare i rapporti con una classe politica sensibile alla sicurezza e ai cittadini in divisa. Sul tavolo della discussione – insiste il Segretario Generale Regionale di Unarma, si è esposto l’iter in atto per un processo di sindacalizzazione dell’Arma dei Carabinieri, un percorso difficile e tortuoso per l’ottusità di alcune gerarchie “sorde e cieche” nell’affrontare tavoli tecnici per la discussione delle problematiche e che oggi vede il rifiuto del calendario Unarma da parte di alcuni dirigenti della nostra amministrazione in Calabria. L’auspicio è quello di avere, al più presto, una dirigenza dell’Arma più sensibile al confronto con i sindacati, al passo con i tempi”.