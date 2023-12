Il reggino Fabio Mazzitelli nuovo Presidente di Assormeggi

StrettoWeb

Il Reggino Fabio Mazzitelli, imprenditore nautico molto conosciuto in città, è stato nominato Presidente di Assormeggi Italia – Associazione Nazionale delle Imprese Nautiche con sede in Liguria, precisamente a Rapallo (GE). L’Assemblea dei soci lo ha votato all’unanimità recentemente a Sapri.

Assormeggi Italia nasce, appunto in Liguria, nel 2021 al fine di aggregare concessionari di posti barca in approdi e in punti di ormeggio, nonché imprese che svolgono attività di locazione e noleggio di unità da diporto, a piccola cantieristica navale ed in generale aziende/imprese che nel comparto nautica trovano collocazione.

Una tipologia di imprese che per il nostro Paese, rappresenta un importante riferimento economico, turistico e soprattutto in termini di posti di lavoro.

In questi primi anni di attività l’Associazione è presente in diverse Regioni con Associati e Rappresentanti: Sicilia, Lazio Sardegna, Liguria, Calabria, Lombardia (Lago d’Iseo), Puglia Basilicata, Campania. Al fine di ottimizzare la qualità di servizi da fornire all’associato sono stati stipulati accordi di partnariato con importanti studi, sia legali che tecnici, che hanno consentito la realizzazione di una struttura oggi riconosciuta a livello Istituzionale.

Assormeggi Italia è stata “certificata” presso il Ministero dello Sviluppo Economico ed ottenuto la certificazione delle Associazione di categorie riconosciute ed accreditate dalle Istituzioni. Contestualmente l’Associazione è stata chiamata a partecipare al tavolo tecnico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per i lavori riguardanti la c.d. “mappatura” delle coste italiane al fine di accertare la risorsa delle aree libere e di quelle occupate.

Mazzitelli dal 1° Gennaio 2024 e per il triennio successivo, assumerà la Presidenza.

Il Dott. Fabio Mazzitelli subentrerà ad un altro Reggino, da molti anni residente in Liguria, Angelo Siclari il quale durante l’ultima assemblea di Sapri ha evidenziato soddisfazione per il lavoro svolto durante il proprio mandato, in particolare per essere riusciti a creare una struttura associativa attraverso la quale si possa dare voce alle piccole imprese che in Italia non avevano mai avuto voce in capitolo.

Sono, altresì, onorato di lasciare il timone al caro Amico Fabio Mazzitelli imprenditore di spessore in campo nautico che, sono certo, saprà insieme ai suoi collaboratori, dare ulteriore salto di qualità ad Assormeggi Italia…….sono le parole di Siclari. “Al Presidente Fabio Mazzitelli ed al nuovo Consiglio Direttivo va il mio sincero augurio di buon lavoro“, conclude Siclari.