Il “Polistena Christmas Village – Nessun Dorma” si terrà dal 15 al 17 dicembre 2023 nel cuore del centro storico dalle ore 18.00 alle ore 24.00 nei giorni 15 e 16 dicembre, mentre dalle ore 11.00 alle ore 24 il 17 dicembre. Ideato e Organizzato dall’Associazione Culturale “Arlecchino e Pulcinella”, dall’ Associazione “Insieme” e dall’Associazione “Teatro Stabile Città di Polistena – Angelo Milardi” con l’Amministrazione Comunale di Polistena, la collaborazione dell’Associazione “Arte che Parla” e il supporto delle attività commerciali del territorio. Il Polistena Christmas Village sarà un grande villaggio con STREET FOOD, MERCATINI, CONCERTI, DJ SET, ATTRAZIONI, AREA BAMBINI E CASA DI BABBO NATALE che danno vita ad un’atmosfera unica nel suggestivo centro storico di Polistena. Il villaggio di Natale, immerso in uno scenario suggestivo, è pensato in ogni dettaglio e particolare per riscoprire insieme i valori, i sapori, i profumi di questa festività molto amata da tutti.

Il cuore pulsante dell’Evento sarà Piazza del Popolo con tanti produttori di eccellenza dell’enogastronomia calabrese (e non solo!) in un’area food in cui poter assaggiare tante specialità: un vero e proprio street food che soddisfa il palato di tutti! Troverai Food Truck, Street Food, Slow Food, Beverage con i concerti di Cristiano Malgioglio (15 dicembre), Antigua con Etnosound (16 dicembre) e Le Orme dei Pooh (17 dicembre) e DJ Set. Via Vittorio Veneto sarà un percorso di deliziose casette di legno in pieno stile nordico in cui sognare, assaggiare i sapori della tradizione e acquistare regali da mettere sotto l’albero! Largo San Francesco da Paola sarà il Paese delle Meraviglie dedicato ai bambini con gonfiabili, giochi, la casa di babbo natale e animazioni per vivere la magia del Natale con tutta la famiglia! E domenica 17 dicembre dalle ore 15 alle ore 20 il giro sulla slitta di babbo natale con partenza da piazzetta della costituzione.