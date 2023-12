I Pooh salutano Messina, Red Canzian: “è stato un grande concerto”

StrettoWeb

Migliaia di persone hanno assistito, ieri sera, allo storico concerto dei Pooh a Piazza Duomo a Messina. I Pooh, con oltre 50 anni di carriera, rappresentano un’icona di italianità. Arriva sui social, il saluto alla città dello Stretto di Red Canzian: “un grande concerto per una grande Sicilia e migliaia di cuori per noi. A Messina, ieri sera per salutare un anno buono e benevolo con i Pooh, che ci ha fatto rincontrare la nostra gente, più carica e innamorata di sette anni fa”.

“Ci vediamo a Salerno il 31 per chiudere questo anno e il giorno dopo a Pescara per iniziare insieme e con buoni auspici il nuovo anno“, conclude Canzian.