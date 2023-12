Governo: Meloni vs M5S, ‘soldi italiani non si usano per comprare consenso facile’

StrettoWeb

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Veniamo accusati di fare una politica di austerità, da alcuni politici dell’opposizione. Fa un po’ ridere detta a un governo che ha concentrato le risorse per difendere il potere d’acquisto delle famiglie. Ci accusano di aver smesso di sperperare i soldi dei contribuenti in bonus monopattini, banchi a rotelle, inutili superbonus: non si chiama austerità ma serietà, rispetto degli italiani che lavorano. Quando i soldi non ci sono, non si usano per comprare consenso facile”. Così la premier Giorgia Meloni dal palco di Atreju.