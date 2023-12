Governo: Grimaldi (Avs), ‘contrasto con ogni mezzo costituzionale, furberie le lasciamo a loro’

StrettoWeb

Rom, 17 dic (Adnkronos) – “La destra gioca al Governo sulla pelle dei più deboli. Regala soldi alle compagnie energetiche, accarezza le banche, fa peggio della Fornero sulle pensioni, tassa pannolini, tartassa le bollette degli italiani con la fine del mercato tutelato, taglia 15 milioni all’anno, per 3 anni, ai fondi per l’accoglienza dei migranti e dei minori non accompagnati”. Così il vicepresidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Marco Grimaldi.

“Dopo due mesi la manovra è ancora ferma al Senato. Vietato correggerla se non per i regali a Lotito e amici: Fondazione di Enrico Michetti, l’asilo nido in Friuli nel collegio del senatore Mario Borghese, recupero di un immobile nel trapanese a favore di uno stretto collaboratore di Vittorio Sgarbi e nella notte (“col favore delle tenebre”) qualcuno è riuscito a inserire un emendamento alla manovra che prevede 600.000 euro in tre anni per un asilo nido a Montereale Valcellina dove il ministro Ciriani ha vinto alle politiche. Meloni ti contrasteremo con ogni mezzo costituzionale, ci bastano e avanzano. Le furberie, gli illeciti e il dossieraggio li lasciamo a voi”, conclude.

