Governo: Crosetto, ‘appello Conte a Meloni surreale, ha bella idea di democrazia…’

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Conte che solleva questioni morali è un po’ surreale. Ciò detto, io sono un garantista, garantista da sempre anche con gli avversari. Delmastro è stato rinviato a giudizio con la richiesta del pm di non rinviarlo a giudizio, il che mi dà l’idea di come potrebbe andare a finire. La Santanché non mi pare abbia nulla sul piano giudiziario, Sgarbi – tranne qualche inchiesta fatta da qualcuno- non mi pare ci sia anche per lui nulla di giudiziario. Quindi bisognerebbe dimettersi per degli articoli di giornali fatti da giornali amici di Conte? Ha una bella idea di democrazia Conte…”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, ospite del Forum Adnkronos risponde all’appello mosso dal leader M5S alla premier Giorgia Meloni sui casi Delmastro, Santanché e Sgarbi.

“La nostra Costituzione prevede che ognuno di noi sia innocente fino al terzo grado di giudizio, e gli articoli di giornali non sono citati come atti di colpevolezza, nemmeno nei Regolamenti di Camera e Senato, quindi” quella di Conte “la trovo sia strumentale come richiesta, che un modo per avvelenare il dibattito politico. Io credo che questo governo abbia la necessità di avere la credibilità più alta possibile e questo passa anche per la credibilità dei suoi membri. Qualora ci saranno elementi per cui qualcuno dei membri del governo non sarà credibile o potrà rendere meno forte l’azione di governo, sarà la persona stessa a dimettersi senza che nessuno glielo chieda, ma non sono assolutamente” quelli citati dal leader M5S “i casi…”.