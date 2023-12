Giusy Versace a Ballando con le Stelle con la piccola Angela Paolillo

StrettoWeb

Giusy Versace è tornata sul palco di ‘Ballando con le Stelle’, 9 anni dopo la sua vittoria in coppia con il ballerino Raimondo Todaro, questa volta per accompagnare la piccola Angela Paolillo: una bambina napoletana di 7 anni senza una gamba, che sogna di diventare ballerina e che ieri sera si è potuta esibire in trasmissione, grazie alla protesi ricevuta in dono dalla Versace e dalla sua onlus Disabili No Limits.

L’esibizione di Angela Paolillo, oltre ad aver commosso tutti, è stata un forte segnale di speranza e di coraggio per tutti quei bambini e ragazzi che vivono nella sua stessa condizione.

La storia di Angela Paolillo

Angela Paolillo è una bambina piena di vita, con due grandi occhioni vispi e un volto molto sorridente ma, come ricorda mamma Andreina, è viva per miracolo e quello che le è successo non dovrebbe mai accadere a nessuno.

Era il 22 maggio del 2022 quando la bambina stava festeggiando la Prima Comunione del cuginetto assieme alla sua famiglia. Tutti i bambini stavano giocando sulla terrazza del ristorante quando Angela, nel recuperare un palloncino di lattice che si era poggiato su un bancone da buffet instabile, si è sporta e una lastra di marmo non fissata le è caduta sulla gamba, causandole lo schiacciamento dell’arto inferiore destro e la conseguente amputazione.

Angela subì 5 operazioni per un totale di 30 ore di intervento e rimase in rianimazione 3 giorni, prima di risvegliarsi pronunciando la parola ‘mamma’.

Qualche tempo prima, Andreina era rimasta affascinata da un’intervista televisiva di Giusy Versace, e così decise di contattarla per chiederle aiuto e consigli. La richiesta fu subito accolta e presto esaudita perchè Giusy, assieme alla onlus da lei fondata Disabili No Limits, stava portando avanti un progetto dedicato ai bambini ‘piccoli eroi’ assieme a Fondazione Mediolanum, per accompagnarli nel loro percorso di crescita, verso una maggiore autonomia.

Nel giro di pochi mesi la Versace, grazie alla collaborazione del centro ortopedico Ro.Ga di Enna (CT), è riuscita a consegnare ad Angela una protesi transtibiale, adatta per svolgere attività ludiche come il gioco e il ballo. La protesi si compone di un piede Cheetah Xplore Junior della Össur, con cuffia in silicone e rivestimento con una grafica personalizzata con fantasia di ‘Unicorno’.

“Sono felice di poter contribuire a regalare un sogno alla piccola Angela – commenta Giusy Versace – una bambina che stimo molto per il suo coraggio e la sua forza di volontà. Non possiedo una bacchetta magica per poterle restituire la gambina, ma almeno posso renderle il percorso più semplice, perché tutti hanno il diritto di realizzare i propri sogni, a maggior ragione i bambini, e la mia onlus è stata fondata 12 anni fa proprio per donare ausili e dispositivi a tecnologia avanzata non previsti dal Sistema Sanitario Nazionale (ASL) e che permettono di svolgere anche attività sportiva”.

“Tornare sul palco di Ballando con le Stelle – continua la Versace – è stato come un tuffo al cuore, perché i suoi studi sono stati la mia seconda casa per diversi mesi e poi perché grazie a questa trasmissione, che mi ha regalato immense emozioni, ho potuto dimostrare che anche una persone senza gambe può partecipare e (vincere) in una competizione dove le gambe sono protagoniste. Ringrazio di cuore Milly Carlucci e tutta la famiglia di Ballando con le Stelle che ci hanno permesso di mandare ancora una volta un messaggio importante: guardare alla disabilità con normalità”.